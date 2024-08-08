Рижское Пардаугавское управление полиции разыскивает Сандиса Марцинкевичуса (2009 г.р.), который 1 августа вышел из Клинической университетской больницы П. Страдыня (улица Пилсоню 13) и пропал.
Его приметы: рост 178 см, среднего телосложения, волосы короткие, светлые. На щеках послеоперационные шрамы.
Был одет: темно-синяя куртка Adidas, черные спортивные брюки, черные кроссовки Nike, белые носки Nike.
Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 110.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь