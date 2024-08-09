Курземский районнный суд оправдал сотрудников Госполиции Кристапа Гринберга, Марциса Скродеренса и Рената Сиксну, которые обвинялись в превышении служебных полномочий, связанных с насилием.

Как отмечает "Курземес вардс", сотрудникам Курземского регионального управления полиции были выдвинуты обвинения в необоснованном применении физической силы в отношении задержанного.

Согласно обвинительному заключению, 30 июля 2022 года, в 07.20 в дежурную часть Лиепайского участка полиции поступило сообщение о том, что на пляже возле Red Sun Buffet Beach Bar вспыхнул конфликт.

На место происшествия были направлены трое полицейских. Не выяснив обстоятельств ЧП, а также зачинщиков конфликта, они подошли к мужчине, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Без законных оснований полицейские решили его задержать, применив физическую силу.

Свою вину в содеянном полицейские не признали. Спустя полгода, пока длился судебный процесс, полицейских оправдали. Приговор можно обжаловать.

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