Госполиция просит отозваться свидетелей злоумышленного поджога четырех автомобилей в ночь на 8 августа.

По данным пресс-центра Госполиции, в 03.29 в Риге, на улице А. Сахарова горели четыре автомобиля: Audi, Škoda, BMW и Ford.

Полиция просит очевидцев ЧП, а также всех, у кого имеется информация, которая может помочь расследованию, звонить по телефону 110.

Полиция начала уголовный процесс по ч.2 ст. 185 Уголовного закона Латвии.

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