Управление таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов передало в прокуратуру материалы дела для начала уголовного преследования трех лиц, подозреваемых в контрабанде метамфетамина в крупных размерах. Расследование проводилось при содействии правоохранительных органов Германии.

По информации пресс-центра Службы госдоходов, в октябре 2023 года сотрудники Таможенно-налоговой полиции пресекли попытку пересылки из Ирака в Латвию с помощью курьерской почты двух чемоданов с наркотиками. При этом в сопроводительных документах было указано, что в чемоданах находятся детские игрушки.

Метамфетамин — около 3 кг — был спрятан в тайниках, оборудованных в чемоданах. По делу был начат уголовный процесс, в рамках которого провели обыски и изъяли около 12 000 евро наличными, возможно, полученных преступным путем, а также товар стратегического назначения.

Материалы уголовного процесса, начатого по ч. 2 ст. 190.1 Уголовного закона Латвии и ч.2 ст. 253.1 УЗ ЛР, переданы в Многоотраслевую специализированную прокуратуру.

Fоtо: VID

Fоtо: VID

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