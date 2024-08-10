Сотрудники Таможенного управления Службы госдоходов в течение недели изъяли на латвийско-российской и латвийско-белорусской границах большое количество контрабандных сигарет. Более 15 000 пачек сигарет нашли в вагонах поездов и полуприцепе грузового автомобиля.

По информации пресс-центра VID, 23 июля при проверке вагонов грузового поезда с помощью сканирования, а также при привлечении кинолога с собакой, прибывшего из Беларуси на станцию "Индра", в трех контейнерах среди мешков с сухим молоком было обнаружено большое количество сигарет.

Более детальный досмотр этих контейнеров продолжился 26 и 31 июля на товарной станции Даугавпилса, где в общей сложности нашли 260 000 сигарет с белорусскими акцизными марками.

В свою очередь, 30 июля при досмотре грузового состава, прибывшего из Беларуси на железнодорожный контрольный пункт "Индра", в вагонах с чугуном таможенник обнаружили 21 600 сигарет NZ GOLD с белорусскими акцизными марками.

Кроме того, 1 августа на КПП "Гребнево" при проверке въехавшего из РФ грузового грузового автомобиля сотрудники таможни нашли в тайниках 20 000 сигарет NZ GOLD с белорусскими акцизными марками.

Материалы по всем трем делам переданы в Управление таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов для начала уголовных процессов.

Fоtо: VID

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