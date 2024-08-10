С 2021 года девять заключенных в России человек и шесть в Беларуси попросили перевести их в Латвию для дальнейшего отбывания наказания, сообщили агентству LETA в Министерстве юстиции.

В 2022 году из России был переведен один человек, а из Беларуси - ни одного.

В министерстве подчеркнули, что в соответствии с положениями Уголовно-процессуального закона, Латвия может выдать лицо иностранному государству для уголовного преследования, судебного разбирательства или исполнения приговора. Это решение принимает Генеральная прокуратура.

Также возможна передача осужденного в Латвии лица для исполнения наказания в виде лишения свободы. Минюст, как центральное учреждение, рассматривает прошения иностранных государств о передаче осужденного на стадии судебного разбирательства уголовного процесса.

Латвия не обращалась к России в связи с передачей гражданина РФ для отбывания наказания, отметили в Минюсте.

В то же время в ведомстве сообщили, что в ответ на вторжение России в Украину, Минюст соблюдает рекомендации Министерства иностранных дел сократить двусторонние контакты и тщательно оценивать каждый запрос, определяя, является ли сотрудничество критически необходимым для латвийской стороны.

Министерство отказывается исполнять просьбы о правовой помощи, которые прямо или косвенно финансируют или поддерживают войну России в Украине. Правовая помощь не предоставляется, если ее оказание может нанести ущерб суверенитету или национальной безопасности Латвии, правам и законным интересам ее граждан или противоречит действующей системе законов и правовых принципов.

В свою очередь, обмен осужденными является политическим решением, основанным не на правовых соображениях, а на политических. До сих пор вопрос о возможности обмена осужденными не поднимался.

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