За минувшие сутки Государственная полиция остановила на дорогах Латвии 17 водителей транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, у 12 из которых концентрация алкоголя в организме превысила 1,5 промилле, свидетельствует обобщенная Госполицией информация.

За управление транспортным средством, если концентрация алкоголя в организме водителя превышает 1,5 промилле, предусмотрена уголовная ответственность с конфискацией автомобиля, если он принадлежит нарушителю. Если автомобиль не принадлежит нарушителю, то в дополнение к наказанию взыскивается денежная сумма, которая может достигать рыночной стоимости использованного транспортного средства.

За минувшие сутки четверо водителей в состоянии сильного опьянения находились за рулем своего транспортного средства, поэтому у них машина будет конфискована. Остальные восемь водителей должны будут заплатить государству сумму, соответствующую стоимости использованного в момент правонарушения транспортного средства.

Пять задержанных водителей транспортных средств, у которых концентрация алкоголя в организме была ниже 1,5 промилле, будут привлечены к административной ответственности.

За сутки в сфере дорожного движения Госполиция зафиксировала в общей сложности 474 административных правонарушения, в том числе выявлено 256 нарушений разрешенной скорости движения и остановлен один агрессивный водитель.

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