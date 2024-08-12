В воскресенье, 12 августе, в результате пожара в трехэтажном доме в Риге погиб человек, сообщила агентству LETA Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

В воскресенье, в 19.04, VUGD получила информацию о том, что в квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома в Риге произошел пожар. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что в квартире горело бытовое имущество на площади пять квадратных метров. Внутри был найден погибший.

До прибытия пожарных из здания эвакуировались пять человек, а еще четверых эвакуировали пожарные. Работы на месте происшествия завершились в 22.04.

А в 19.21 пожарные отправились на улицу Раудас в Тукумсе, где горели помещения площадью в 250 квадратных метров на втором этаже двухэтажного производственного здания на площади, а также конструкции крыши технического этажа. Пожар был потушен в 1.02.

В 20.11 VUGD получила вызов в Плявиняс Айзкраукльского края, где загорелся гараж и автомобиль. В результате пожара пострадал человек, который был передан медикам Службы неотложной медицинской помощи. Работы на месте происшествия завершились в 22.41.

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