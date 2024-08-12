Управление по борьбе с киберпреступлениями Государственной полиции Латвии (ГП) совместно с украинскими правоохранительными органами раскрыли мошенническую схему, организованную международной преступной группой, действовавшей в Харьковской области. Хотя общий объем ущерба, нанесенного преступной группой, еще уточняется, следователи предполагают, что пострадавшие потеряли не менее 250 000 евро, сообщает портал Delfi со ссылкой на ГП.

Группа мошенников в течение длительного времени обманывала граждан различных стран Европейского Союза (ЕС), включая граждан Латвии. На данный момент идентифицировано несколько пострадавших от этой группы, которые потеряли не менее 250 000 евро.

Деятельность преступной группы была прекращена 7 августа этого года.

Мошенники выдавали себя за "экспертов", которые предлагали инвестировать деньги в фальшивые инвестиционные платформы.

Чтобы завоевать доверие людей, члены преступной организации поддерживали контент веб-сайта, имитируя реальную торговлю финансовыми инструментами.

Однако, когда граждане Латвии заявляли, что хотят вывести свои вложенные и заработанные средства, члены группы говорили, что нужно подождать, так как сумма скоро увеличится, а также что необходим достаточный объем средств для завершения сделок.

На самом деле средства, внесенные людьми, никогда не инвестировались в финансовые инструменты, а сразу распределялись по преступным кошелькам, находящимся под контролем организованной группы.

Мошенническую схему организовал 27-летний житель Харькова, который действовал вместе с еще семью соучастниками.

Управление по борьбе с киберпреступлениями ГП создало совместную следственную группу с украинскими правоохранительными органами, и в результате успешного сотрудничества удалось прекратить деятельность этой преступной группы.

В Харьковской области было проведено 25 обысков, задержаны и арестованы пять человек, признанных подозреваемыми.

Еще двое поддерживали совершение преступления и в настоящее время сотрудничают с полицией, давая показания.

Во время обысков были изъяты техническое оборудование, связанное с деятельностью колл-центров, портативные компьютеры, мобильные телефоны, документы, платежные карты, автомобили класса "люкс" и другие предметы, подтверждающие преступную деятельность членов группы. Сейчас активно ведутся следственные действия, чтобы идентифицировать всех пострадавших от деятельности этой организованной преступной группы.

ГП подчеркивает, что успешное международное сотрудничество, благодаря которому удалось прекратить деятельность международной преступной группы и получить важные доказательства за пределами Латвии, стало возможным благодаря "Евроюсту" — агентству Европейского Союза по сотрудничеству судебных органов в уголовных делах.

В этом уголовном деле все пострадавшие были идентифицированы, и им будет выплачена компенсация. С каждым пострадавшим лично свяжется следователь, обещает ГП.

Также в полиции напоминают, что жителям необходимо критически оценивать заявления лиц, которые представляются специалистами по телефону и обещают быстро помочь заработать. Нужно получить дополнительную информацию из других источников, желательно от государственных учреждений, чтобы проверить правдивость слов звонящего.

В полиции напоминают, что необходимо думать критически, искать информацию и, что самое важное, уметь задавать соответствующие вопросы о лицензиях, разрешениях на деятельность в юрисдикции Латвии, зарегистрированных представительствах в Латвии и т. д.

Перед заключением сделки нужно ознакомиться с информацией о лицензированных поставщиках финансовых услуг в Латвии на веб-сайте банка, напоминает ГП.

Также полиция дополнительно призывает учитывать, что по просьбе незнакомого человека нельзя устанавливать на свой компьютер и телефон такие программы, как AnyDesk и TeamViewer, с помощью которых мошенники обычно удаленно подключаются к банковскому счету человека и переводят деньги на счета, контролируемые преступной группой.

ГП также напоминает, что никто не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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