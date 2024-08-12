Расистские нападения на курьеров по доставке еды происходят часто. Однако редко сообщают об этом в полицию, так как пострадавшие – это приезжие, которые боятся потерять найденное в Латвии место жительства и работы. Пока они терпят, сторонники сеющих расовую ненависть идеологий продолжают свои преступные действия. Однако теперь стало известно, что полиция признала пострадавшими нескольких курьеров по доставке еды, пишет Lsm.lv.

За разжигание национальной, этнической и расовой ненависти, а также за несообщение о совершении преступления, на прошлой неделе полиция в сотрудничестве с Государственной службой безопасности задержала семь человек – так называемых скинхедов. По делу продолжается досудебное расследование.

Изъято оружие, похожее на огнестрельное. Большое количество патронов. Одежда, характерная для скинхедов.

"Все эти нападения снимались на мобильный телефон, и соответствующие видеозаписи публиковались в интернете. Нападения совершались потому, что, согласно их идеологии субкультуры, в Латвии должны жить только люди белой, то есть светлой кожи", – рассказал начальник отдела Рижской криминальной полиции Арвис Ешкинс.

Среди задержанных на прошлой неделе – шесть несовершеннолетних и один взрослый. Большинство из них сейчас находятся под арестом, так же как и задержанные весной.

"20 апреля этого года был задержан лидер этой группы, и уголовное дело, начатое против него, передано в прокуратуру для уголовного преследования. И этот человек все еще находится под арестом", – объяснил Ешкинс.

Также выясняется, сотрудничали ли между собой различные группы скинхедов. Знаки с прославляющими Гитлера надписями можно увидеть в окрестностях ВЭФ и Чиекуркалнса. Нападения ранее уже происходили в центре города, в Верманском саду, в Старой Риге, в торговых центрах и у Центрального вокзала, а также в Пурвциемсе.

Своих жертв они ждут у ресторанов, где курьеры получают заказы, или у многоквартирных домов, где живут клиенты, которым доставляют еду.

Так произошло с одним курьером, который не захотел раскрывать свою личность, но согласился рассказать о своем опыте.

"Подъезжая к подъезду, я просто услышал шум за спиной. Ну, как – просто услышал, что какая-то группа бежит ко мне. И, внезапно обернувшись, увидел там... Не знаю... человек десять. Молодежь. Они побежали ко мне. Увидели, что я белой кожи, просто сказали: "А, нет, ребята! Это свой, уходим". Просто все повернулись и убежали", – рассказал он.

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