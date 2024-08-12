В субботу, 10 августа, около 15:00, на Даугавпилсском шоссе, недалеко от Кокнесе, одна из водителей внезапно съехала с проезжей части дороги и повредила передний бампер своего автомобиля Nissan. Несмотря на то, что женщина продолжила движение так, будто ничего не произошло, ехавший сзади водитель быстро понял, что ситуация серьезная.

Во время движения за этим транспортным средством очевидцы заметили, что машина шатается по дороге, и водитель не может держать прямой курс. Ситуация становилась все опаснее — автомобилистка создавала многочисленные опасные ситуации на дороге. Видя происходящее, очевидцы сообщили в полицию и последовали за подозрительным транспортным средством.

Чтобы предупредить и других участников движения, очевидцы попытались привлечь внимание встречных водителей и регулярно сообщали в полицию о своем местонахождении. Они продолжали следовать за машиной, пока не встретили экипаж полиции.

Когда полиция остановила транспортное средство, оказалось, что водитель была сильно пьяна: было обнаружено в 2,47 промилле алкоголя в крови.

В Госполиции против женщины начат уголовный процесс и ведется расследование.

Госполиция призывает водителей быть ответственными и не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Полиция также призывает быть внимательными и не позволять своим друзьям или близким садиться за руль машины в состоянии алкогольного опьянения, последствия таких действий могут быть трагическими.

Если вы видите водителя, манера вождения которого говорит о том, что он, возможно, ездит в нетрезвом виде, нужно незамедлительно сообщить об этом в полицию, позвонив по номеру 110. Госполиция выражает благодарность людям, которые не остались равнодушными и сообщили в Госполицию.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !