На минувшей неделе в Даугавпилсской стороне поступила информация о двух случаях мошенничества, обошедшееся потерпевшим в 40 631 евро, сообщили агентству LETA в Госполиции.

В Аугшдаугавском крае женщине 1979 г .р. позвонил неизвестный, который называл себя сотрудником полиции. Мужчина в ходе разговора завоевал доверие женщины, в результате чего заполучил ее персональные данные и данные интернет-банка.

Преступник снял с банковского счета пострадавшей женщины 14 000 евро.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по части 2 статьи 177 Уголовного закона о мошенничестве, а именно, если оно совершено в значительном размере или совершено группой лиц по предварительному сговору. За такое преступление полагается наказание лишением свободы на срок до пяти лет, или кратковременным лишением свободы, или надзором пробации, или общественным трудом, или штрафом с конфискацией имущества или без таковой.

В Даугавпилсе у женщины 1982 г. р. в период с 27 мая по 8 августа неизвестные выманили 26 631 евро. Первоначальная информация свидетельствует о том, что, завоевав доверие женщины, неизвестные лица оформили на имя потерпевшей быстрые кредиты по займу.

И в этом случае начат уголовный процесс по части 2 статьи 177 Уголовного закона.

Госполиция призывает жителей быть внимательными и тщательно оберегать свою личную информацию и данные доступа к банковским счетам.

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