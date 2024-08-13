Рижский окружной суд сегодня отменил решение суда первой инстанции о заключении под стражу Артему Бабенко, предполагаемого организатора убийства полицейского Романа Яшина, выяснило агентство LETA в суде.

Адвокат Бабенко Эгон Русанов сообщил агентству, что мера пресечения отменена полностью, и решенное судом первой инстанции признано необоснованным. Ранее суд первой инстанции постановил заключить Бабенко под стражу. Арест был обжалован в областном суде.

Ранее сообщалось, что правоохранители обнаружили у предполагаемых организаторов убийства Яшина 17 килограммов марихуаны, предметы, похожие на огнестрельное оружие, и элементы полицейской формы.

Полученная сейчас следствием информация свидетельствует о том, что преступники, возможно, собирались убить высокопоставленного должностного лица государственной полиции, и это преступление может быть связано с профессиональной деятельностью этого полицейского и совершено с целью мести, следует из сообщения, распространенного Госполицией.

Сейчас задержаны пять человек. Двое из задержанных ранее судимы за распространение наркотических веществ. Все задержанные являются подданными Латвии, и сейчас информация свидетельствует о том, что они связаны с организованной преступностью.

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