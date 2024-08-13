На перекрестке Бривибас гатве и Густава Земгала гатве почти в каждом цикле светофора после того, как у пешеходов и велосипедистов загорается зеленый свет, пешеходный переход по Густава Земгала гатве пересекают еще четыре автомобиля, значительная их часть - грузовики. За это время у велосипедистов уже успевает зажечься красный свет.

На видео от 6 августа запечатлено, как грузовик едва не сбил женщину, которая начала переходить проезжую часть, когда у нее загорелся зеленый свет. К счастью, без трагических последствий, так как водитель начал тормозить, женщина услышала звук тормозов и остановилась.

Так происходит потому, что от стоп-линии, где автомобили въезжают на перекресток, проезжая со стороны Чиекуркалнса, до этого пешеходного перехода около 80 метров, которые можно преодолеть с 50 км/ч за шесть секунд. Учитывая, что ведутся ремонтные работы на проезжей части и покрытие взломано, это занимает еще гораздо больше времени.

Как предотвратить эту опасность? Общество "Город для людей" видит как минимум три варианта того, что можно сделать без перестройки перекрестка: установить дополнительный светофор с белым знаком "Стоп" на Густава Земгала гатве непосредственно перед проезжей частью Бривибас гатве, чтобы уменьшить расстояние, которое транспортные средства должны пройти после пересечения ими стоп-линии; продлить тот момент, когда красный свет уже горит по Густава Земгала гатве, а для пешеходов и велосипедистов – еще горит; сначала включать зеленый свет для транспорта, следующего по Бривибас гатве, а для пешеходов и велосипедистов — через некоторое время.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !