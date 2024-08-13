Как видно на видео, снятом очевидцем, молодые люди положили самокат на тротуар и били его довольно большим камнем. У самоката уже был полностью сломан руль, кроме того, молодые люди попытались разбить и отделить его информационный дисплей. Это заметил мужчина спросил, "не помочь ли?", после чего оба парня убежали, бросив разбитый самокат.