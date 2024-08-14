В июле этого года в Латвии от сильного удара электрическим током погиб 69-летний мужчина, который под 20-киловольтной воздушной линией электропередачи припарковал крупногабаритный грузовик и поднял его прицеп, сообщили порталу Delfi представители компании Sadales tīkls.

Прицеп коснулся линии электропередачи, находящейся на высоте более восьми метров, и мужчина погиб, вероятно, потому что поспешно покинул транспортное средство.

Sadales tīkls напоминает жителям, особенно водителям крупногабаритной специализированной техники, что во время работы всегда следует обращать внимание на наличие электролиний в окрестностях, которые могут быть задеты. Возможно, знание правильных действий в случае соприкосновения техники с электрическими проводами могло бы спасти жизнь водителю транспортного средства.

В компании подчеркивают, что в такой ситуации важно не покидать технику поспешно, так как это может привести к попаданию человека в зону смертельно опасного шага напряжения. Если это возможно, нужно продолжить движение на транспортном средстве, чтобы выйти за пределы опасной зоны — на расстояние не менее восьми метров от места происшествия. Затем следует немедленно сообщить о происшествии в экстренные службы, позвонив по номеру 112 (Государственная пожарно-спасательная служба) или 8404 (телефон для подачи заявок на устранение повреждений Sadales tīkls). До прибытия служб нельзя допускать приближения других людей к месту происшествия.

Если переместить технику невозможно, следует сразу позвонить в экстренные службы, которые отключат напряжение — покидать транспортное средство можно только после их прибытия. Если возможности связи нет, нужно оставаться в транспортном средстве и звать на помощь.

Только в случае, если техника загорелась и угрожает жизни, нужно эвакуироваться, помня о шаговом напряжении — иначе человек рискует получить смертельный удар электрическим током. Это означает, что необходимо передвигаться прыжками, держа ноги вместе, или скользить — так, чтобы была только одна точка соприкосновения с землей.

Правильные действия пошагово изложены в видеоинструкции по безопасности на рабочем месте, подготовленной специалистами Sadales tīkls по электробезопасности в сотрудничестве с лесохозяйственной компанией Rairu, которая таким образом хочет привлечь внимание своих сотрудников к правильным и безопасным действиям в подобных ситуациях.

Sadales tīkls ежегодно фиксирует сотни повреждений электросетей, возникающих во время различных хозяйственных работ — чаще всего кабельные линии повреждаются из-за несогласованных земляных работ.

В компании напоминают, что при выполнении работ вблизи электросетей необходимо соблюдать требования, указанные в Законе о защитных зонах. Вся важная информация о работах в защитных зонах, согласовании работ, требованиях безопасности и действиях в случае повреждения электросети доступна в плакате, который можно скачать на сайте Sadales tīkls.

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