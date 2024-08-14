5 апреля этого года группа лиц сорвала государственный флаг Украины с одного из зданий на улице Кр. Барона в Риге, в результате чего был повреждён держатель флагштока. Одному из подозреваемых была применена мера пресечения в виде ареста - дело передано на рассмотрение для начала уголовного преследования, сообщили Delfi в Государственной полиции.

Государственная полиция 9 апреля возбудила уголовное дело по факту срыва государственного флага Украины с одного из зданий, в результате чего был повреждён держатель флагштока. В тот же день полицейские задержали двух человек – мужчину 1970 года рождения и молодого человека 2006 года рождения.

Во время обыска по месту жительства молодого человека 2006 года рождения был найден незаконно хранимый предмет, похожий на огнестрельное оружие, боеприпасы, российские флаги и медикаменты.

10 апреля мужчина 1970 года рождения был признан подозреваемым и к нему была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. На следующий день, 11 апреля, молодой человек 2006 года рождения был также признан подозреваемым, и к нему была применена мера пресечения в виде ареста.

7 августа этого года уголовное дело было передано в Восточную прокуратуру Риги для начала уголовного преследования.

Оба лица ранее уже были судимы. Лицо 1970 года рождения ранее было осуждено за умышленное повреждение имущества, а молодой человек 2006 года рождения – за незаконное изготовление, хранение, перевозку и реализацию алкогольных напитков и табачных изделий.

По данному делу возбуждено уголовное дело по части второй статьи 78 Уголовного закона, то есть за действия, направленные на разжигание национальной, этнической, расовой или религиозной ненависти или вражды, если они связаны с насилием или угрозами, или если их совершила организованная группа.

За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет и под надзором пробации на срок до трёх лет или без такового.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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