В этом году в Курземе были найдены мертвыми два младенца - один в марте на пункте сортировки отходов в Гробиньской волости под Лиепаей, второй уже в мае в мусорном контейнере в Вентспилсе. Найти виновных не удается. Вероятно, матери не состояли на учете беременности, сообщил портал LSM.lv со ссылкой на Государственную полицию.

Полиция получила результаты медицинских экспертиз, однако они не позволяют найти виновных. Одной из причин - женщины, вероятно, не становилась на учет по беременности.

Медицинские документы и запросы были разосланы во все медицинские учреждения и гинекологические учеты, но положительных ответов не поступило.

Ситуация с установлением причин смерти усложняется тем, что с момента смерти детей и до момента обнаружения трупов прошло время.

Экспертиза предполагает, что найденная в Гробине девочка была доношенной, но, вероятно, в феврале родилась уже мертвой. В Вентспилсе было найдено тело мальчика, который родился недоношенным - на 26-28-й недели беременности, родился он, вероятно, 11-12 мая. Установить в данном случае причины смерти точно невозможно - тело было найден изъеденным грызунами.

Как уже сообщалось ранее, 7 марта этого года на пункте сортировки мусора в Гробинькой волости под Лиепаей был найден мертвый младенец.

А 12 мая этого года труп новорожденного был обнаружен в мусорном контейнере на крутом берегу Сталдзане в Вентспилсе.

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