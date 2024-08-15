В среду, 14 августа, в Краславе был спасен и отпущен на свободу енот, упавший в яму, сообщила агентству LETA Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

Животное упало в яму возле окна подвального этажа одного из пятиэтажных жилых домов. Спасатели извлекли енота из ямы и отпустили на свободу.

В течение последнего дня VUGD в Латгальском регионе получило пять вызовов — два из них потребовали проведения спасательных работ, а три оказались ложными.

Ранее сообщалось, что за последний день пожарные выезжали по вызовам, связанным с горящими отходами, шинами, сухой травой, электрическим распределительным шкафом, оставленной без присмотра подгоревшей едой, торфом, дверями квартиры и сараем.

Всего было получено 38 вызовов — 13 на тушение пожаров, 15 на спасательные работы, а десять вызовов оказались ложными.

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