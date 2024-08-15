В конце июля прокурор Рижской Восточной прокуратуры направил в суд уголовное дело, по которому три человека обвиняются в поджоге Музея оккупации в составе организованной группы, сообщили порталу Delfi в Генеральной прокуратуре.

Согласно обвинительному заключению, в начале 2024 года один из обвиняемых, выступавший в качестве заказчика, при отбывании наказания в виде лишения свободы в Даугавгривской тюрьме в ходе телефонного разговора убедил своего знакомого или посредника за 4500 долларов найти человека, который разобъет окно здания и бросит в него бутылку с зажигательной смесью.

Затем посредник нашел третьего обвиняемого, или исполнителя, который согласился совершить поджог за 2 000 евро.

В ходе дальнейшего общения заказчик через посредника передал исполнителю информацию о том, что именно Музей оккупации должен быть подожжен, и через другое лицо передал деньги на совершение преступления.

Вечером 27 февраля 2024 года посредник и исполнитель прибыли в Ригу и изготовили бутылку с горючей смесью. Затем около полуночи они отправились в Вецригу, гда исполнитель с помощью самодельного молотка разбил окно на первом этаже музея и бросил бутылку с зажигательной смесью внутрь здания, вызвав пожар площадью около 0,5 кв.м.

Своими действиями обвиняемые уничтожили и повредили имущество, принадлежащее Обществу Музея оккупации Латвии, на сумму более 10 000 евро.

Все трое обвиняемых в настоящее время находятся в тюрьме. Посредник и исполнитель были задержаны лишь через несколько дней после поджога и заключены под стражу, а заказчик продолжает отбывать ранее назначенное наказание в виде лишения свободы.

Все обвиняемые ранее были судимы.

Посредник и исполнитель признали себя виновными в предъявленных им обвинениях и сожалели о содеянном, а заказчик отказался комментировать обвинения.

За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с пробационным надзором на срок до трех лет или без такового.

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