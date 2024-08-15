На основании выявленных нарушений - превышенного максимально допустимого количества хранения опасных веществ (дизельного топлива) и несоответствующего разрешения на осуществление деятельности Государственная служба среды (VVD) приняла решение до 20 августа текущего года приостановить деятельность нефтебазы в Даугавпилсе, сообщает VVD.

На нефтебазе хозяйственной деятельностью занимаются два предприятия: MIX OIL и RMNS. Они смешивают опасные вещества - дизельное топливо с мтилэфиром рапса или базовым маслом. Разрешенный обоими предприятиями оборот дизельного топлива составляет 17 898,291 тонны, поэтому MIX OIL и RMNS уже существенно превысили разрешенный сейчас предприятиям оборот в 5000 тонн в год.

Получив жалобы жителей на несоблюдение требований охраны окружающей среды на нефтебазе, VVD оперативно провела проверку на указанном объекте, в ходе которой было установлено, что оба предприятия превысили допустимое количество хранимого горючего, а также совершили с ним действия, не соответствующие веществам этой категории.

Оборот дизельного топлива предприятия RMNS на нефтебазе в этом году (за полгода) составляет 12 436,761 тонны. Кроме того, предприятие хранит на нефтебазе одновременно ~ 348 тонн (т.е. ~ в 70 раз больше, чем разрешено) неупакованных органических веществ/смесей, а также на нефтебазе произведено неразрешенное смешивание химических веществ.

Одновременно Государственная пожарно-спасательная служба предоставила информацию о том, что для объекта не разработан план гражданской обороны, в котором была бы оценена вероятность аварий и предусмотрены мероприятия по их устранению. Таким образом, деятельность предприятия создает высокие аварийные риски и, в случае аварии, ущерб окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу людей.

Если предприятие добровольно не выполнит порученные VVD действия - прекратить деятельность нефтебазы, VVD может закрыть ее принудительно. В качестве меры принудительного исполнения может быть избрана денежная выплата. Размер штрафа составляет от 100 до 10 000 евро.

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