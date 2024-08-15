Вечером в четверг из-за дорожно-транспортного происшествия нарушено движение поездов в направлении Айзкраукле, согласно опубликованной информации Pasažieru vilciens (PV).

В 19:00 поступила информация о том, что в Огрe, на улице Сколас произошел инцидент — под поезд попала женщина, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Пострадавшая женщина доставлена в медицинское учреждение, и движение поездов восстановлено.

Был отменён поезд на участке Лиелварде (19:33) — Рига (20:31) между Лиелварде и Огре.

Также были задержки ряда других рейсов: поезда Рига (18:47) — Айзкраукле (20:07) стоял на станции Саласпилс. Задержка составила примерно 30 минут.

Поезд Крустпилс (18:35) — Рига (20:40) останавливался на всех остановках между Лиелварде и Огре. Поезд Рига (19:01) — Мадона (21:33) будет останавливался на всех остановках от Саласпилса до Айзкраукле.

PV был создан в 2001 году, выделив внутренние пассажирские перевозки из функций Latvijas dzelzceļš. Ранее PV на 100% был дочерним предприятием Latvijas dzelzceļš, но в октябре 2008 года он был преобразован в государственное предприятие.

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