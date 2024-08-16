В четверг, 15 августа, в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 32 человека, сообщила Государственная полиция. В среднем в сутки травмы в авариях получают 20 человек или меньше.

В минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 165 дорожно-транспортных происшествия, в 28 из них пострадали в общей сложности 32 человека. Большинство таких аварий - 19 - произошли в Риге. Различные травмы получили, в том числе, два пешехода, пять велосипедистов и три водителя электросамокатов.

В среднем в Латвии число пострадавших в авариях за сутки - около 20 человек. Например, в минувший понедельник травмы получили 18 человек, во вторник - 16, в среду - 12.

За различные нарушения в сфере дорожного движения вчера были оформлены 528 протоколов, и почти каждое второе нарушение связано с превышением скорости. Шесть водителей получили наказание за вождение в состоянии алкогольного опьянения, в отношении троих, которые сели за руль очень пьяными, начаты уголовные процессы: им придется заплатить штраф в размере стоимости транспортного средства или расстаться со своим автомобилем.

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