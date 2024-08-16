При попытке потушить загоревшийся автомобиль в Гаркалне пострадал человек, сообщили агентству LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС, VUGD).

В половине первого часа ночи пожарные направились в Гаркалненскую волость Ропажского края, где горели багажник микроавтобуса и фонарь на площади один квадратный метр. До прибытия спасателей в ходе тушения пожара огнетушителем пострадал человек.

VUGD напоминает: при появлении дыма от автомобиля его нужно остановить, выключить двигатель, обеспечить неподвижность автомобиля, эвакуироваться и позвонить по единому номеру телефона для вызовов экстренной помощи 112. Только после этого, оценив возможную угрозу своему здоровью, можно приступить к тушению пламени с помощью огнетушителя.

В 11:45 поступил вызов на торговый объект на ул. Католю в Елгаве. Прибывшие на место пожарные установили, что в техническом помещении второго этажа здания в узле холодильного оборудования произошла утечка вещества. Почти 200 человек эвакуировались из здания своими силами. Пожарные обследовали и проветрили помещения.

В минувшие сутки спасатели также выезжали на возгорание оставленной без присмотра на плите еды, грузового автомобиля, потолка комнаты, стен и бытовых вещей, мусора, сухой травы, микроавтобуса, электрораспределительного шкафа, легкового автомобиля, зерна, гаража, сена, телевизора и компьютера.

Всего за минувшие сутки VUGD получила 59 вызовов: 22 на тушение пожаров, 22 на спасательные работы, еще 15 вызовов были ложными.

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