Ранним воскресным утром, 11 августа, около 6:00 сотрудники Государственной полиции во время надзора за дорожным движением в Елгаве заметили транспортное средство. Его водитель, увидев полицейских, изменил направление движения и резко увеличил скорость.

Сотрудники Госполиции незамедлительно начали преследование на патрульной машине, догнали автомобиль и приказали водителю остановиться. Но водитель проигнорировал многократные требования полицейских. При этом, он создавал опасные ситуации, увеличил скорость, менял полосы движения и не давал себя обогнать.

Въехав в населенный пункт Стальгене, водитель продолжил бегство со скоростью до 178т км/ч и, проехав через населенный пункт, на высокой скорости продолжал скрываться. Однако, пытаясь выполнить маневр поворота налево, не справился с управлением и съехал с дороги в кювет. Полицейские, подбежав к водителю, вытащили его из автомобиля и уложили на землю.

На место происшествия полицейские вызвали сотрудников службы скорой медицинской помощи, которые доставили мужчину в медицинское учреждение.

В отношении мужчины начаты 11 административных процессов за превышение допустимой скорости, а также за несоблюдение дорожной разметки, ДТП и бегство. Также водителя по подозрению в управлении автомобилем под воздействием наркотических веществ доставили на экспертизу.

Было установлено, что автомобиль, на котором передвигался мужчина, украден: мужчина взял ключи от машины, пока ее владелец — знакомый мужчины — спал. Госполиция начала уголовный процесс по факту кражи автомобиля, и на этой неделе полицейские обратились в суд с ходатайством о применении меры пресечения — заключения под стражу, которая была удовлетворена.

Государственная полиция напоминает, что никто не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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