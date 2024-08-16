В понедельник, 12 августа, Государственная полиция получила вызов о человеке, который, возможно, проколол шины нескольких автомобилей в Юрмале, в районе Каугури. Когда сотрудник полиции прибыл на указанное место и приблизился к возможному виновнику, тот стал агрессивным и оказал сопротивление.

На снятом очевидцем видео видно, как мужчина убегает от полицейского на самокате, в то время как полицейский преследует его на мотоцикле. Осознав, что сбежать от полиции не удастся, мужчина остановился. Но продолжил сопротивляться задержанию, в результате чего завязалась драка, в которой подозреваемый также ударил полицейского.

Мужчина был задержан и доставлен в место временного содержания. Выяснилось, что мужчина не прокалывал шины, а просто выпустил из них воздух, за что полиция начала административное дело.

При задержании у мужчины также были обнаружены, возможно, наркотические вещества, которые отправлены на экспертизу. Возбуждено уголовное дело за возможное хранение наркотических веществ и сопротивление сотруднику полиции.

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