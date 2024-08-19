По информации литовских спасателей, утром 19 августа в Шакяйском районе Литвы (Мариямпольский уезд) съехал с дороги и опрокинулся на бок пассажирский автобус Ecolines, следовавший по маршруту Калининград - Рига.

Как отмечают в полиции, ДТП произошло в 05.55, возле деревни Жигеняй. На момент аварии в автобусе находились 47 человек (46 пассажиров и водитель), 26 из которых получили травмы различной степени тяжести. Двоим пострадавшим помогли выбраться из автобуса спасатели.

Спасатели отмечают, что среди пострадавших есть дети. Все пострадавшие доставлены для оказания помощи в больницы.

Автобусом управлял гражданин Латвии 1959 г.р.

К работе на месте происшествия было привлечено большое количество спасателей и медиков из ближайших районов.

Из-за ДТП движение по участку дороги затруднено. Обстоятельства происшествия выясняются.

Глава правления Ecolines Андрис Подгорный подтвердил порталу Delfi информацию об аварии. Также компания сообщила, что в течение дня об аварии будет представлена более полная информация.

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