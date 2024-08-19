В понедельник, 19 августа, на дороге Рига — Эргли с проезжей части съехал пассажирский автобус.

В пресс-центре Госполициии пояснили, что авария произошла на 37-м км дороги P4.

В Службе неотложной медицинской помощи порталу Delfi пояснили, что вызов в Ропажский край был получен в 09.02. медики оказали помощь водителю автобуса, которому стало плохо за рулем.

Пострадавший в удовлетворительном состоянии доставлен в больницу.

Также в Службе неотложной медицинской помощи пояснили, что пассажиры в ДТП не пострадали.

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