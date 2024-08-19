Северокурземский участок Курземского регионального управления полиции разыскивает Эдгарса Мертенса, который 19 июля после перелета Рига — Осло попал в больницу Акерсхус (Осло).
В полиции сообщили, что 20 июля мужчина был выписан из больницы, а в последний раз его видели 21 июля, в 16.30, в Есхейме, примерно в 7 км от аэропорта "Осло".
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