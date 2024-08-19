Южнолатгальская прокуратура в ускоренном порядке вынесла решение по делу, в рамках которого гражданин Кыргызстана обвинялся в попытке передать сотруднику латвийской таможни взятку в размере 100 евро.

В пресс-центре прокуратуры пояснили, что 15 августа иностранец, пересекая внешнюю границу Латвии, предложил таможеннику 100 евро, чтобы не оформлять экспортную таможенную декларацию.

Гражданин Кыргызстана полностью признал свою вину в содеянном и раскаялся, а также согласился с наложенным на него штрафом в размере 7000 евро.

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