Сотрудники Госполиции задержали группу лиц, подозреваемую в нападении на 45-летнего прохожего.

По сообщению Видземского регионального управления полиции, 2 августа, в Валке, в одном из публичных мест на улице Райня вспыхнул конфликт, в ходе которого трое мужчин напали на прохожего. После нападения пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

В полиции сообщили, что нападавшие и жертва не были между собой знакомы.

Полиция начала уголовный процесс по факту хулиганства, в рамках расследования были задержаны подозреваемые 1989, 1997 и 2000 г.р. Они признали свою вину и согласились на сотрудничество со следствием.

В настоящее время к подозреваемым применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

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