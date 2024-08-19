Cотрудники правоохранительных органов ФРГ и Нидерландов в ходе совместных действий задержали в Бад-Бентхайме (федеральная земля Нижняя Саксония) 22-летнего гражданина Латвии, который пытался провезти 3,5 кг кокаина.

Автомобиль с латвийскими регистрационными номерами, въехавший из Нидерландов, остановили на автобане номер 30.

При проверке в машине полицейские обнаружили в общей сложности три брикета, содержащих около 3,5 килограммов (брутто) кокаина. Наркотики были спрятаны в спортивной сумке, а также в двух тайниках, оборудованных в автомобиле.

Как отмечает немецкая пресса, 22-летний водитель задержан и вместе с изъятым кокаином передан для дальнейших следственных действий сотрудникам следственного управления таможни Эссена, позже суд выдал санкцию на арест подозреваемого.

По предположению полиции, на "черном" рынке изъятый кокаин мог быть оценен примерно на 260 000 евро.

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