В Варшавском международном аэропорту имени Фредерика Шопена на прошлой неделе польскими пограничниками был задержан 34-летний негражданин Латвии, разыскиваемый латвийскими властями на основании европейского ордера на арест и красного уведомления Интерпола.

По данным польских СМИ, латвийца задержали сразу после прибытия в Варшаву самолета из Бухареста.

Сообщается, что негражданин Латвии разыскивался по подозрению в совершении преступлений, связанных с наркотиками.

Задержанный передан сотрудниками пограничной службы Варшавской окружной прокуратуре.

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