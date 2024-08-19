В Варшавском международном аэропорту имени Фредерика Шопена на прошлой неделе польскими пограничниками был задержан 34-летний негражданин Латвии, разыскиваемый латвийскими властями на основании европейского ордера на арест и красного уведомления Интерпола.
По данным польских СМИ, латвийца задержали сразу после прибытия в Варшаву самолета из Бухареста.
Сообщается, что негражданин Латвии разыскивался по подозрению в совершении преступлений, связанных с наркотиками.
Задержанный передан сотрудниками пограничной службы Варшавской окружной прокуратуре.
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