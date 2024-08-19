Государственная полиция разыскивает пропавшего без вести Даниэля Ника Хвеженко 2008 года рождения, сообщили порталу Delfi в полиции.

18 августа этого года подросток вышел в туалет с баскетбольного турнира в Рижской средней школе Тейки, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Был одет в: голубую футболку, темно-коричневые клетчатые шорты, на ногах - белые кроссовки.

Госполиция призывает осмотреть фотографию Хвеженко и отозваться каждого, кто располагает информацией о его местонахождении. Проинформировать стражей порядка можно по телефону 110.

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