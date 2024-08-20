Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) передало Европейской прокуратуре (EPPO) уголовное дело, в рамках которого получены доказательства того, что представитель предприятия по производству напитков вместе с двумя должностными лицами Валкского самоуправления мошенническим путем получили крупные средства из структурных фондов ЕС и госбюджета Латвии.

Тем самым эти лица могли причинить материальный ущерб ЕС и Латвии в размере 581 709 евро.

Самоуправления могут привлекать средства из структурных фондов ЕС для строительства производственных объектов на муниципальной земле, необходимых коммуникаций и общественной инфраструктуры, которые затем могут быть предложены в аренду. В случаях, когда потенциальный арендатор конкретного объекта неизвестен и выбирается по результатам открытого конкурса, самоуправление имеет право привлечь до 85% средств ЕС.

Если объект строится для конкретной цели и известен потенциальный оператор, софинансирование ЕС может составлять от 45%до 55%, причем больший вклад вносит само предприятие. Центральное агентство по финансам и договорам (CFLA) является ответственным учреждением, которое контролирует распределение и использование фондов ЕС в Латвии.

Согласно полученной KNAB во время досудебного расследования информации, два должностных лица Валкского самоуправления вместе с пресдтавителем предприятия ввели в заблуждение сотрудников CFLA, ответственных за реализацию проекта, не раскрыв информацию об уже состоявшемся выборе арендатора. Введя в заблуждение сотрудникам CFLA, а также совершив другие действия, вовлеченные лица смогли незаконно привлечь финансирование в размере 558 221 евро из Европейского фонда регионального развития и 23 488 евро из госбюджета Латвии.

KNAB призвал EPPO привлечь подозреваемых к ответственности по статье о мошенничестве в крупных размерах, а также применить принудительные средства влияния к вовлеченному в схему предприятию.

Кроме того, KNAB просит прокуратуру рассмотреть, не следует ли привлечь к ответственности еще одно должностное лицо Валкского самоуправления. По данным агентства LETA, этим должностным лицом является бывший мэр Валки Вентс Арманд Крауклис.

За совершение такого преступления суд может приговорить виновных к лишению свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой, либо к пробационному надзору на срок до трех лет, либо без такового.

Что касается предприятия, то оно может быть ликвидировано, ограничено в правах, его имущество конфисковано, а деньги взысканы. В этом случае и самоуправлению, возможно, придется вернуть незаконно полученные средства.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !