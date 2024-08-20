Из-за неправильно припаркованного автомобиля во вторник остановилось движение трамваев на пяти маршрутах в центре Риги, сообщили в муниципальном предприятии Rīgas satiksme.

Автомобиль был припаркован слишком близко к трамвайным путям на перекрестке улиц 13 января и Прагас. Это привело к остановке трамваев на нескольких маршрутах в обоих направлениях примерно на полчаса.

Rīgas satiksme сообщает, что движение трамваев маршрутов 1, 5, 7 и 10 постепенно восстанавливается, а движение трамваев маршрута 2 еще не восстановлено.

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