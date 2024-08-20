Сотрудники Западновидземского участка полиции задержали мужчин 1966 и 1958 г.р.. подозреваемых в попытке убийства в Валмиере.
По данным пресс-центра Видземского регионального управления полиции, утром 6 августа в Валмиере, на улице Фабрикас был найден мужчина, у которого на теле констатировали колотые раны.
Потерпевшего доставили для оказания в медицинское учреждение и начали уголовный процесс. Благодаря оперативным действиям стражей порядка подозреваемых в покушении вскоре удалось задержать.
Следствие по делу продолжается. Мотивы преступления устанавливаются.
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