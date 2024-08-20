По сообщению Госполиции, в минувшую субботу бойцы спецбатальона полиции задержали в Пардаугаве двух мужчин, подозреваемых в нападении на несовершеннолетнюю девочку на сексуальной почве.

Как отмечают в полиции, вызов был получен с улицы Калнциема в Риге.

По делу начат уголовный процесс. Обстоятельства дела устанавливаются.

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