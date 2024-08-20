Рижская муниципальная полиция (РМП) просит опознать мужчину, изображенного на фото.
По данным РМП, ранним утром 4 августа этот человек напал на женщину в Вецриге, возле дома номер 18/20 по улице Калею, нанеся ей удар в лицо.
По факту нападения начат административный процесс.
Информацию просьба сообщать по телефонам: 26272071 или 67181191.
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