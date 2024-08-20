Литовские пограничники задержали на пограничном пункте пропуска Мядининкай двух иностранцев, пытавшихся выехать в Беларусь на автомобиле Audi A6. Пару дней назад машину объявила в розыск шведская полиция.

В минувшее воскресенье при проверке автомобилей, следовавших из Литвы в Беларусь, пограничники обратили внимание на зарегистрированный в Швеции Audi A6. Машиной 2018 года выпуска управлял 50-летний гражданин Латвии, вместе с ним в салоне находился 60-летний гражданин Беларуси.

Проверяя документы автомобиля в базах данных, пограничники установили, что данное транспортное средство было угнано: 16 августа его объявила в розыск полиция Швеции.

Водитель и пассажир задержаны и переданы полиции. На данный момент известно, что они заключены под стражу на два месяца.

Начато досудебное расследование по факту приобретения или сбыта имущества, полученного преступным путем. За это преступление литовским законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

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