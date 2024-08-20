В минувший вторник, в 14.33 на территории фудкорта торгового центра Sāga в Риге вспыхнул пожар. Как отметили в ГПСС, горел гриль и фритюрница. Эту информацию подтвердила администрация ТЦ.

Из-за пожара в торговом центре сработала сигнализация, затем была проведена эвакуация посетителей. По данным Государственной пожарно-спасательной службы, из здания эвакуировали в общей сложности 1500 человек.

На место происшествия прибыли сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы. После ликвидации пожара и проверки противопожарной безопасности в 19.00 ТЦ возобновил работу.

Общая площадь пожара составила 3 квадратных метра. В результате ЧП пострадал один человек.

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