Рижское Восточное управление полиции сообщает, что нашлась Надежда Суворова (1991 г.р.), которая 15 августа, в 18.00 вышла из своeго дома на улице Латгалес вместе с детьми: Максимом Байковым (2010 г.р.), Никитой Суворовым (2014 г.р.) и Викторией Байковой (2019 г.р.) и пропала.

С женщиной и детьми все в порядке.

Полиция благодарит всех, кто оказал содействие в поисках.

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