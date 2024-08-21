В понедельник, 19 августа, должностные лица Северо-Латгальского участка Латгальского регионального управления государственной полиции получили информацию о том, что в Ливаны на железнодорожном переезде грузовой поезд наехал на автомобиль Audi A4, который находился на железнодорожных путях.
В результате столкновения были повреждены грузовой поезд и автомобиль, инфраструктура железнодорожного переезда не повреждена.
По информации полиции, пострадавших не зарегистрировано.
В связи с этим случаем начат административный процесс.
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