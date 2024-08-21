Сотрудники Бюро уголовной полиции Земгальского регионального управления полиции обнаружили под Елгавой плантации марихуаны.

5 августа полиция начала уголовный процесс за посев и выращивание на больших площадях растений, содержащих наркотические и психотропные вещества.

В рамках расследования 14 августа был задержан мужчина 1974 г.р., который в 2015 году уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за аналогичное преступление.

Во время обыска по месту жительства подозреваемого, проживающего в 30 км от Елгавы, полиция изъяла 585 высушенных и сырых саженцев марихуаны. Также стражи порядка обнаружили в доме MDMA и LSD.

Следствие по делу продолжается.

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