Госполиция в Латгальском регионе на прошлой неделе изъяла у некоего мужчины наркотики, сигареты и самодельный алкоголь, сообщили агентству LETA в Госполиции.

14 августа полиция за неразрешенное хранение наркотических и психотропных веществ с целью реализации задержала в Даугавпилсе некоего мужчину 2003 г. р. Во время обыска у мужчины нашли и изъяли 150 граммов высушенной марихуаны и 615 евро.

В другом уголовном процессе в Резекне полиция провела обыск в незаконном торговом месте у мужчины 1951 г. р. Во время обыска правоохранители изъяли 19 420 сигарет и 40 литров самодельного алкоголя.

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