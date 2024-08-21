Государственная служба охраны окружающей среды (VVD) с среды, 21 августа, приостановила деятельность нефтебазы в Даугавпилсе, сообщили порталу Delfi в госучреждении.

Во вторник VVD провела инспекцию нефтебаз компаний MIX OIL и RMNS, расположенных по адресу ул. Ваљню, 4N, в Даугавпилсе. Инспекция была проведена в связи с решениями VVD о приостановке деятельности этих нефтебаз из-за выявленных нарушений, таких как превышение допустимого объема хранения опасных веществ (дизельного топлива) и несоответствие разрешения на ведение деятельности, как ранее уже сообщали в VVD.

В среду сотрудники VVD частично опечатали конструкции на нефтебазе, включая арматуру и клапаны, с целью обеспечить соблюдение выданных предписаний и приостановить деятельность компаний до получения ими разрешений на ведение загрязняющей деятельности категории B.

В инспекции приняли участие представители обеих компаний, которые устно подтвердили свою готовность к дальнейшему сотрудничеству с VVD. Компании также обязались приостановить деятельность нефтебазы до получения разрешений на ведение загрязняющей деятельности категории B. Это включает прекращение ввоза и смешивания химических веществ и смесей, а также обязательство в течение 30 дней с момента уведомления о решении вывезти с нефтебазы все неупакованные химические вещества и смеси, чтобы предотвратить их хранение в объеме более 5 тонн.

Кроме того, Государственная налоговая служба (VID) была проинформирована о приостановке деятельности нефтебаз и в рамках своей компетенции примет решение о целесообразности приостановки специального разрешения (лицензии) на деятельность хранилища акцизных товаров с нефтепродуктами.

VVD продолжает контролировать ситуацию и обеспечивать полное соблюдение компаниями установленных мер по охране окружающей среды.

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