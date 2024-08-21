Упавшее дерево и затопленная проезжая часть вечером в среду в Риге затруднили движение трамваев, сообщили агентству LETA в муниципальном предприятии Rīgas satiksme.
Дерево упало на пересечении улиц Слиежу и Гауйиенас, заблокировав движение трамваев маршрута №5.
На улице Латгальес, около остановки Latgales parks, движение трамваев маршрута №7 было остановлено в обоих направлениях из-за затопленной проезжей части. Около 20:00 движение было восстановлено.
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