Упавшее дерево и затопленная проезжая часть вечером в среду в Риге затруднили движение трамваев, сообщили агентству LETA в муниципальном предприятии Rīgas satiksme.

Дерево упало на пересечении улиц Слиежу и Гауйиенас, заблокировав движение трамваев маршрута №5.

На улице Латгальес, около остановки Latgales parks, движение трамваев маршрута №7 было остановлено в обоих направлениях из-за затопленной проезжей части. Около 20:00 движение было восстановлено.

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