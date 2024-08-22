По информации пресс-центра Государственной подарно-спасательной службы (ГПСС), в минувшую среду, в 12.58 на пульт дежурного поступил вызов из Саласпилса, где на улице Миера в пятиэтажке горела квартира на четвертом этаже и балкон.

Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. С помощью маски пожарным удалось спасти одного человека.

Также в ГПСС сообщили, что в результате ЧП пострадали три человека, среди которых оказался и спасатель.

В 14.22 пожар был локализован, а в 18.46 спасатели завершили работу на месте происшествия. Обстоятельства и причины возгорания уточняются.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !