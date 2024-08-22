В минувшие сутки в стране зарегистрировано 130 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 19 человек, сообщили в Государственной полиции.
Четверо из пострадавших были пешеходами, трое - велосипедистами.
Оформлено 413 протоколов об административных правонарушениях, в том числе 215 - за превышение скорости и два - за агрессивное вождение.
За вождение в нетрезвом состоянии возбуждено одно дело административное и четыре уголовных дела.
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