Курземский районный суд приговорил мужчину к нескольким годам тюремного заключения за насилие в отношении супруги и малолетней падчерицы.

Мужчина обвиняется в том, что он жестоко обращался с малолетней падчерицей, причиняя ей психологические и физические страдания, а также угрожал убийством своей супруги.

Находясь в состоянии гнева и будучи недоволен действиями жены, обвиняемый неоднократно наносил ей удары кулаками и пинал её по разным частям тела. Также он, сбив её с ног, держал за волосы и волочил по полу в квартире. Мужчина также угрожал убить жену.

Одновременно с этим, видя конфликт, малолетняя падчерица попыталась вмешаться и остановить мужчину, однако агрессор толкнул ребёнка на пол. Затем, схватив её за шею, поднял и бросил на кровать.

Суд приговорил мужчину к трём годам и трём месяцам лишения свободы. Обвиняемый согласился на такой приговор вместе с прокурором.

Срок отбывания наказания включает время, проведённое в задержании и под арестом с февраля этого года.

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